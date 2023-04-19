В "Росэнергоатоме" заявили, что не нуждаются в американских технологиях на ЗАЭС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - "Росэнергоатом" не нуждается в применении американских технологий на Запорожской АЭС, заявил советник главы концерна Ренат Карчаа.

"Нам не нужны их технологии, у нас все свое. Более того, наша (технология - ИФ) уже давно апробирована. Мы активно строим атомные станции, и в этом смысле мы не нуждаемся в их технологиях", - сказал Ренат Карчаа в прямом эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в среду.

Ранее телеканал CNN сообщил, что министерство энергетики США в письме от 17 марта 2023 года предупредило "Росатом" о наличии на ЗАЭС "ядерных технических данных американского происхождения, подлежащих экспортному контролю правительства США". В документе указано, что доступ неуполномоченных лиц к американским технологиям, подлежащим экспортному контролю, нарушает законодательство США.

Карчаа подтвердил, что концерн получал письмо по этой теме. "Письмо было, но они (американцы - ИФ) не идут в переговорный формат", - добавил он.

Помимо этого, советник главы концерна "Росэнергоатом" подчеркнул, что американцы применяли данные технологии не на самих атомных станциях, а лишь в центре проектирования активных зон в Харькове.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Сейчас работают два из них, но в режиме горячего останова. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.