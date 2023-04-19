Дипломата РФ объявят в Молдавии персоной нон грата после инцидента с главой Татарстана

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Один российский дипломат в Молдавии будет объявлен персоной нон грата, еще двое будут лишены аккредитации в кишиневском международном аэропорту, сообщил пресс-секретарь молдавского правительства Даниел Водэ.

На пресс-конференции в среду он сказал, что такие решения связаны с поведением российских дипломатов в кишиневском аэропорту 17 апреля, когда молдавские пограничники запретили въезд в страну президента Татарстана Рустама Минниханова, которого признали нежелательным лицом в Молдавии.

"Сегодня посол России в Молдавии Олег Васнецов будет приглашен в министерство иностранных дел и европейской интеграции, где ему будет вручена нота МИД по этому поводу. Двое российских дипломатов нарушили установленные в кишиневском аэропорту правила поведения. Они лишены соответствующей аккредитации. По этой же причине один дипломат будет объявлен персоной нон грата в Молдавии", - сказала Водэ.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан назвал недопустимым визиты российских официальных лиц в республику, пока продолжаются боевые действия на Украине. Он заявил это на заседании правительства в среду, комментируя решение Кишинева не пускать в страну Минниханова.

17 апреля власти Молдавии объявили президента Татарстана нежелательным лицом в стране и запретили ему въезд в республику. Минниханов направлялся в Гагаузию, чтобы поддержать Виктора Петрова, который является кандидатом на пост башкана (главы) Гагаузии на выборах 30 апреля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева "очень недружественным шагом", призвав власти Молдавии "прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией".