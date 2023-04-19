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Европарламент инициировал проведение переговоров о вступлении Молдавии в ЕС до конца года

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Европейский парламент принял резолюцию с инициативой начала переговоров о вступлении Молдавии в Европейский союз до конца 2023 года после выполнения ею девяти рекомендации Еврокомиссии.

Сообщение об этом разместил в среду в социальных сетях депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан, который возглавляет парламентский Комитет по ассоциации Европейский союз - Республика Молдова.

По его словам, резолюция была принята подавляющим большинством голосов: 555 - "за", 49 - "против" и 26 воздержавшихся.

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"Это свидетельствует о том, что европейская интеграция Молдавии пользуется поддержкой депутатов Европарламента со всех уголков Европы и всех проевропейских политических групп. Молдавия очень важна для нашей безопасности, для всех стран ЕС (...) И самый надежный путь, которым мы можем обеспечить долгосрочную стабильность Молдовы, а также всех нас, - это европейская интеграция страны", - подчеркнул Мурешан.

При этом он обвинил Россию в попытках "затормозить европейский путь Республики Молдова".

"Именно поэтому мы, Европейский парламент, в принятой резолюции просим европейские институты увеличить финансовую и техническую помощь Молдавии, как для реализации реформ, необходимых для европейской интеграции, так и для новых мер поддержки населения", - отметил Мурешан.

Он пояснил, что Европарламент просит Европейскую комиссию как можно скорее перевести Молдавии оставшуюся часть средств макрофинансовой помощи в размере 150 млн евро, утвержденной в 2022 году, а также бюджетной поддержки в размере 105 млн евро.

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"Мы также ожидаем, что Комиссия как можно скорее предложит новый пакет мер поддержки для Молдавии, запрошенный Европейским советом в марте. Кроме того, Европарламент, находится в процессе утверждения дополнительной макрофинансовой помощи в размере 145 млн. евро. (...) В целях усиления поддержки Молдовы мы также просим об укреплении Центра безопасности ЕС в Молдавии, в том числе путем увеличения финансовых ассигнований на этот центр", - сказал Мурешан.

В начале апреля Молдавия получила от Евросоюза грант в размере 10 млн евро, а в мае в страну поступит еще 40 млн евро в виде кредита. Эти 50 млн евро выделены в качестве финансовой поддержки Молдавии в рамках продолжающейся операции макрофинансовой помощи на общую сумму в 150 млн евро.

В августе 2022 года Еврокомиссия уже выплатила Молдавии 50 млн евро в рамках первого платежа. В январе 2023 года она предложила увеличить текущую макрофинансовую помощь Молдавии еще на 145 млн евро. Это предложение находится на рассмотрении Европейского парламента и Совета ЕС.

Европарламент ЕС Молдавия
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