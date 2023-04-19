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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Ряд азиатских стран столкнулся с аномальной для апреля жарой

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Аномально жаркая погода установилась во многих азиатских странах, в том числе в Индии и Китае, сообщают в среду местные СМИ.

Температурные рекорды для апреля установлены на этой неделе в Лаосе, где температура воздуха поднялась до 42,7 градусов по Цельсию, а также в Таиланде - до 45 градусов по Цельсию, в Мьянме - до 44.

Накануне премьер Таиланда Прают Чан-Оча выразил обеспокоенность "опасно высокими температурами воздуха в разных частях Таиланда". Он сообщил, что в районе Бангкока температура может достигнуть 52,3 градусов по Цельсию.

В Китае сразу в нескольких городах - Чэнду, Чжэцзян, Нанкин и Ханчжоу - зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха.

В ряде регионов Индии метеорологическая служба объявила о повышенной опасности из-за жары. В шести городах на севере и востоке Индии температура на этой неделе поднималась выше 44 градусов по Цельсию, в столице - выше 40. Ожидается, что аномально жаркая погода продлится до конца этой недели. В некоторых штатах страны отменены занятия в школах, сообщается о 13 умерших от последствий жаркой погоды.

В большинстве регионов Пакистана и Бангладеш в течение нескольких дней воздух прогревается выше 40 градусов по Цельсию.

Результаты прошлогоднего исследования Гарвардского и Вашингтонского университетов показывали, что сильная жара с опасными для людей температурами в течение этого столетия, скорее всего, будет наступать в 3 - 10 раз чаще, нежели сейчас.

Лаос Таиланд Индия Мьянма Китай Бангкок
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