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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

В столице Судана не соблюдается режим прекращения огня

В столице Судана не соблюдается режим прекращения огня
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Тысячи жителей Хартума бегут из столицы Судана, где продолжаются столкновения, несмотря на объявленное накануне перемирие между военными страны и противостоящим им военизированным формированием, сообщает в среду телеканал Al Jazeera.

Столкновения между армией Судана и группировкой Силы быстрого реагирования (СБР) продолжаются пятый день подряд, к настоящему моменту официальное число жертв достигло по меньшей мере 270 человек, еще более 2,6 тыс. человек получили ранения. Согласно информации телекомпании, в среду боевые действия с применением тяжелой артиллерии начались на рассвете.

В миреЧисло жертв боевых действий в Судане увеличилось до 270 человекЧитать подробнее

Ожесточенные столкновения происходят близ штаб-квартиры суданской армии и около международного аэропорта Хартума.

Накануне стороны объявили, что договорились соблюдать перемирие в течение 24 часов, однако в среду в Хартуме слышны звуки взрывов. По информации Al Jazeera, перемирие было нарушено через несколько минут после оговоренного начала.

В городе наблюдаются перебои в подаче электроэнергии, не хватает питьевой воды и продовольствия, офисы и школы не работают. Больницы не могут нормально функционировать из-за отсутствия электроэнергии. На фоне этой ситуации многие жители пытаются покинуть Хартум, некоторые уходят пешком. На улицах столицы остаются тела погибших - их некому убрать.

Ситуация в Судане осложнилась в субботу, когда в Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между армией и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде Хартума. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.

Судан Хартум
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