В Казахстане с 2024 года введут налог на сбор грибов и ягод на любых территориях

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Казахстане с 1 января 2024 года лекарственные растения, дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды будут включены в объекты налогообложения и будут введены налоги за пользование лесными и растительными ресурсами, сообщил комитет государственных доходов Минфина республики.

Если сейчас налогообложению подлежат объекты, находящиеся только на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий (в том числе лекарственные растения, дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды), то с 2024 года в объекты налогообложения включены также и дикорастущие виды растений, собираемые вне данных территорий, отметили в комитете.

"Платежи по дикорастущим видам растений для фармацевтических, продовольственных и технических нужд, собираемым вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, рассматриваются как плата за пользование растительными ресурсами (далее - плата) и взимаются при заготовке (сборе) дикорастущих видов растений", - отмечается в сообщении.

Устанавливать виды растений и ставки налога за один килограмм дикорастущих видов растений, а также исчислять сумму налога будут маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы.

Право пользования растительными ресурсами предоставляется при условии внесения платы и направления уведомления о заготовке (сборе) дикорастущих растений.

Желающие собирать дикоросы должны платить налог по месту их сбора ежеквартально равными долями от годовой суммы платы в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Налоговая отчетность по этим выплатам не предоставляется.