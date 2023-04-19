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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Американский суд на две недели отложил слушания по делу об утечке секретных данных

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Федеральный судья США Дэвид Хэннеси отложил назначенные на среду слушания по делу 21-летнего американского военнослужащего Джека Тейшейры, которого обвиняют в хранении и распространении секретных документов Пентагона, сообщает USA Today.

"Судья Дэвид Хеннеси распорядился, чтобы слушания отложили примерно на две недели, чтобы дать адвокатам Тейшейры больше времени для ответа на запрос властей о дальнейшем содержании его под стражей", - пишет газета.

Сотрудники ФБР на прошлой неделе по итогам расследования задержали Тейшейру по подозрению в распространении американских секретных документов. Позднее ему предъявили обвинения в несанкционированном хранении и передаче информации Пентагона о национальной обороне и несанкционированном изъятии и хранении секретных документов. Максимальным наказанием по первому обвинению является десять лет тюремного заключения, по второму - пять. Минюст США запросил, чтобы Тейшейра до начала судебного разбирательства оставался под стражей.

Ранее газета The New York Times написала о том, что подборка американских секретных документов попала в открытый доступ в социальные сети. Позже газета сообщила, что в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая". Они, в частности, включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом".

По информации источников Associated Press, Тейшейра как раз специализировался на работе с разведданными, он управлял и чатом, в котором были опубликованы секретные документы.

США Пентагон Джек Тейшейра
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