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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Обвиняемому в утечке данных Пентагона Джеку Тейшейре грозит до 15 лет тюрьмы

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Военнослужащему из подразделения ВВС Национальной гвардии США Джеку Тейшейре, которому ранее в пятницу предъявили обвинения в организации утечки секретных данных Пентагона, грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает The New York Times.

Тейшейре были предъявлены обвинения в несанкционированном хранении и передаче информации Пентагона о национальной обороне и несанкционированном изъятии и хранении секретных документов. Максимальным наказанием по первому обвинению является десять лет тюремного заключения, по второму - пять.

При этом Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что подобные действия должны предусматривать "очень серьезное наказание", так как Тейшейра не просто забирал домой секретные документы, но и передавал их дальше.

"Люди, которые получают доступ к секретным документам, осознают, насколько важно не раскрывать их содержание. И мы собираемся четко дать понять, насколько это важно для нашей национальной безопасности", - заявил Гарланд во время пресс-конференции.

Он отказался говорить, будут ли предъявлены обвинения кому-то еще в рамках дела об утечке данных Пентагона.

CNN сообщает, что 21-летний Тейшейра имел доступ к секретной информации, так как состоял в подразделении, которое отвечает за круглосуточный сбор разведданных из различных источников и их передачу военачальникам. Тейшейра не был непосредственно связан с передачей данных, но работал в сети, в которой находилась засекреченная информация.

Согласно судебным документам, ФБР использовали платежную информацию социальной платформы Discord, чтобы опознать подозреваемого в деле об утечке документов. Следователи считают, что Тейшейра управлял чатом в Discord, в котором он общался с другими пользователями на различные темы. Сотрудники ФБР провели беседу с одним из пользователей платформы, который сообщил, что аккаунт, связанный с Тейшейрой, начал публиковать секретные документы еще в декабре прошлого года. Пользователь также сообщил, что изначально Тейшейра перепечатывал документы, но позже начал приносить их домой и фотографировать, так как "беспокоился, что кто-то может обнаружить, как он делает записи текста на рабочем месте".

О мотивах Тейшейры следователи пока не сообщают. Однако американские СМИ считают, что вряд ли его действия были политически мотивированными. Скорее всего, он просто хотел произвести впечатление на собеседников и потому делился с ними секретными документами.

Минюст США запросил, чтобы Тейшейра до начала судебного разбирательства оставался под стражей. Предварительное слушание назначено на 19 апреля.

В минувший четверг, 13 апреля, сотрудники ФБР задержали Тейшейру по итогам расследования, которое продолжалось около недели.

6 апреля газета The New York Times написала, что партия секретных документов Пентагона попала в открытый доступ в социальные сети, они касались украинской армии. Позже газета сообщила, что в социальных сетях 7 апреля появилась новая порция секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая". Они, в частности, включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом".

Пентагон сообщал, что определяет источники просочившихся в социальные сети секретных материалов и оценивает масштаб утечки, к расследованию подключились Минюст и ФБР.

США Пентагон Джек Тейшейра
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