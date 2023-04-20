Посол РФ призвал власти США выдать визы всем членам российской делегации в ООН

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон в срочном порядке оформить визы всем членам российской делегации, направляющимся в Нью-Йорк на мероприятия Совета Безопасности ООН, а также сопровождающим журналистам.

"Призываем Вашингтон прекратить создавать искусственные препятствия и требуем незамедлительно оформить разрешения на въезд всем заявленным российской стороной участникам", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном в телеграм-канале посольства РФ в США.

Он отметил, что "до сих пор разрешения не оформлены ряду членов делегации и журналистам, командируемым в США для сопровождения участия министра иностранных дел Сергея Лаврова в мероприятиях председательства России в Совете Безопасности ООН".

14 апреля в МИД РФ сообщили, что американская сторона начала выдавать визы членам делегации РФ во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для участия в мероприятиях в ООН в Нью-Йорке.

При этом на Смоленской площади отметили, что "сохраняется тупиковая ситуация с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу нашей делегации в Совете Безопасности ООН".

Ранее Антонов также сообщил, что "власти США до сих пор не согласовали прибытие самолета".

"Ожидаем от американцев оперативной выдачи разрешения на пролет воздушного судна без каких-либо условий и ограничений", - заявил Антонов.