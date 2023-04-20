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США выделят $1 млрд на борьбу с изменением климата фонду помощи развивающимся странам

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг объявил о выделении дополнительного финансирования в размере $1 млрд на помощь развивающимся странам в борьбе с климатическими изменениями.

"Сегодня я с радостью объявляю о том, что США собираются предоставить $1 млрд "Зеленому климатическому фонду". Этот фонд очень важен в плане помощи развивающимся странам", - заявил Байден на "Форуме ведущих экономик по климату и энергетике".

"Зеленый климатический фонд" - это фонд, созданный в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата с целью содействия развивающимся странам в смягчении последствий климатических изменений. Из этого фонда финансируют, в частности, низкоуглеродные проекты и программы по повышению устойчивости к климатическим изменениям.

Помимо этого, президент США сообщил, что запросит у Конгресса $500 млн на следующие пять лет "на поддержку усилий Бразилии по прекращению вырубки лесов к 2030 году".

Байден призвал и другие страны принять меры в области борьбы с климатическими изменениями, а также инвестировать в защиту лесов по всему миру. "Вместе мы должны дать понять, что ценность лесов значительно больше, когда они защищены, а не когда вырублены", - сказал американский лидер.

Джо Байден США
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