Разрушения в нескольких квартирах зафиксированы после взрыва в Белгороде

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о разрушениях в нескольких квартирах после взрыва в центре города.

"Нахожусь на месте происшествия на перекрестке улиц Ватутина и Губкина. Здесь в результате взрыва повреждено несколько автомобилей, образовалась воронка радиусом около 20 метров <...> Также на улице Шаландина есть разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах", - написал Демидов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что развернуты информационные штабы, и предложил всем жителям пострадавших домов временное размещение в гостинице.