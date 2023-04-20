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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Взрыв произошел в центре Белгорода

Пострадавших, по предварительным данным, нет

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области сообщил о взрыве в областном центре.

"ЧП в Белгороде. Произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Он также сообщил, что мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы находятся на месте.

Белгород
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