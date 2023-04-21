Шесть автовладельцев заявили о повреждении машин при взрыве в Белгороде

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Власти Белгорода продолжают собирать информацию о повреждении имущества при взрыве вечером 20 апреля, сообщила пресс-служба мэрии.

"Продолжаем собирать информацию о поврежденном имуществе на ул. Шаландина и ул. Губкина. На данный момент известно о шести пострадавших авто. Автомобиль, который был заброшен на крышу магазина, сняли и эвакуировали", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о повреждении четырех автомобилей, которые находились в непосредственной близости от места взрыва.

Специалисты составляют акты, которые затем будут переданы оценщикам. После этого гражданам на выбор предложат компенсацию или ремонт.

В поврежденном при взрыве доме проводится строительная экспертиза. Эксперты оценивают состояние строения и готовятся к началу восстановительных работ. Все квартиры отремонтируют в кратчайшие сроки, пообещали в мэрии.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в ночь на 21 апреля сообщил, что в центре города произошел взрыв и образовалась воронка радиусом 20 метров. Были ранены три человека, взрывом разрушило четыре квартиры в жилом доме на улице Шаландина и повредило несколько машин.

Минобороны объяснило произошедшее нештатным сходом авиационного боеприпаса у самолета Су-34 ВКС, который пролетал над Белгородом.