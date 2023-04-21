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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

РФ в феврале сохранила статус крупнейшего поставщика газа в Китай

РФ в феврале сохранила статус крупнейшего поставщика газа в Китай
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия в феврале сохранила статус крупнейшего поставщика природного газа в Китай (по сумме поставок по газопроводам и в виде СПГ), сообщает таможня КНР.

Совокупный объем российского экспорта составил 2,611 млрд куб. м, что значительно превосходит поставки газа из Австралии (2,467 млрд куб. м) и Туркменистана (2,353 млрд куб. м).

Впервые такое соотношение было зафиксировано в январе 2023 года и сохранилось в следующем месяце, несмотря на заметный рост австралийских и туркменских поставок.

В части трубопроводных поставок из России в феврале "Газпром" поставил по магистрали "Сила Сибири" в Китай около 1,8 млрд куб. м газа. Поставки СПГ добавили еще 780 млн куб. м (это 8-9 партий).

В РФ крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники – "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Общий импорт в феврале 2023 вырос к февралю-2022 на 11% – до 11,5 млрд куб. м. Рост экономики Китая в 2023 году после снятия ограничительных мер является одним из главных факторов динамики мирового энергетического рынка.

При этом импорт сжиженного природного газа в январе ощутимо вырос – на 16%, до 5,363 млн т (6,974 млрд куб. м).

Общие поставки трубопроводного газа составили в феврале 2023 года 4,56 млрд куб. м после 4,481 млрд куб. м в январе 2023 и 4,37 млрд куб. м в феврале-2022.

Все поставщики газа из Центральной Азии этой зимой кардинально сокращали экспорт, направляя объемы на покрытие потребностей внутреннего рынка. Остановил экспорт Узбекистан – полная остановка длилась все три месяца зимы: декабрь, январь и февраль. В феврале начал восстанавливать поставки Казахстан, но поставлял примерно в десять раз меньше, чем в другие периоды. Туркмения восстановила объемы до 2,4 млрд куб. м после 2,2 млрд куб. м в январе.

РФ Китай
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