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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Маск заявил, что SpaceX будет готова провести новый запуск Starship через 1-2 месяца

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая компания SpaceX будет готова к проведению нового запуска своей сверхтяжелой ракеты-носителя Starship через 1-2 месяца, заявил глава компании Илон Маск.

"Похоже, мы будем готовы провести повторный запуск через 1-2 месяца", - написал Маск в соцсетях.

В четверг SpaceX осуществила запуск ракеты Starship со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. В рамках первого полета ракета должна была выполнить один виток вокруг Земли. Затем корабль Ship 24 должен был совершить приводнение в Тихом океане, вблизи Гавайских островов.

По данным видеосъемки, ракета через несколько минут после старта начала неконтролируемое вращение и взорвалась.

Тестовый запуск проходил в непилотируемом режиме.

По итогам запуска в компании заявили, что специалисты проанализируют данные и будут работать над следующим летным испытанием.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Планируется, что в будущем ракета Starship будет использоваться для пилотируемых миссий на Луну и Марс.

США SpaceX Starship Илон Маск
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