В Японии готовы сбить ракету КНДР со спутником, если она будет представлять угрозу

Японский военный и зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото. Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Японские военные ведут приготовления на случай, если им потребуется сбить ракету-носитель, которую КНДР собирается в скором времени запустить в космос, пишет Japan Times.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада в субботу отдал распоряжение Силам самообороны страны быть готовыми сбить такую ракету, если она будет угрожать японской территории.

В рамках подготовки к такому сценарию Япония разместит на новых позициях батареи Patriot, а также - корабли ВМС, обладающие противоракетным вооружением.

На прошлой неделе в КНДР заявили, что собираются запустить в космос свой первый разведывательный спутник. Эти сообщения вызвали тревогу у ряда стран, в том числе - у Японии.