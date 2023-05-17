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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Ким Чен Ын проинспектировал подготовку к запуску первого военного спутника КНДР

Ким Чен Ын проинспектировал подготовку к запуску первого военного спутника КНДР
Фото: South Korean Presidential Blue House via Getty Images

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал работу временного комитета по подготовке к запуску первого в стране военного разведывательного спутника, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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"(...) Ким Чен Ын подробно ознакомился с работой временного подготовительного комитета (...), осмотрел военный спутник-разведчик № 1, который находится в полной готовности после прохождения заключительной проверки генеральной сборки и испытаний в космической среде", - говорится в сообщении.

По словам северокорейского лидера, "успешный запуск военного спутника-разведчика - актуальное требование в сложившейся ситуации с безопасностью государства".

По его словам, "чем отчаяннее американские империалисты и южнокорейские марионеточные злодеи" наращивают свои конфронтационные действия против Севера, "тем более справедливо, прямолинейно и наступательно" он будет осуществлять свое законное право на самооборону, чтобы сдержать их.

Ким Чен Ын одобрил план действий подготовительного комитета по запуску военного спутника.

В декабре прошлого года Пхеньян заявил, что провел "заключительный этап" испытаний "военного разведывательного спутника".

КНДР Ким Чен Ын
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