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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Франция эвакуирует из Судана своих граждан, в том числе дипломатов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Франция приступила к операции по быстрой эвакуации своих граждан и дипломатического персонала из Судана, объявило в воскресенье французское министерство иностранных дел.

Гражданам других европейских стран и государств-партнеров Франция также помогает покинуть Судан, отмечает министерство.

Газета Le Figaro со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что вступившие в военный конфликт суданские вооруженные силы и силы быстрого реагирования (СБР) "предоставили гарантии безопасности" для проведения такой эвакуации. По данным того же источника, в Судане проживает около 250 французских граждан.

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Ранее президент США Джо Байден сообщил, что американские дипломаты вывезены из Судана. Как следует из его заявления, опубликованного на сайте Белого дома, работа посольства США в Хартуме временно приостановлена.

Ситуация в Судане осложнилась 15 апреля, когда в столице страны Хартуме и некоторых других городах вспыхнули боестолкновения с применением тяжелого вооружения между армией страны и военизированным формированием - СБР.

Франция Судан
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