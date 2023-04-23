Франция эвакуирует из Судана своих граждан, в том числе дипломатов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Франция приступила к операции по быстрой эвакуации своих граждан и дипломатического персонала из Судана, объявило в воскресенье французское министерство иностранных дел.

Гражданам других европейских стран и государств-партнеров Франция также помогает покинуть Судан, отмечает министерство.

Газета Le Figaro со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что вступившие в военный конфликт суданские вооруженные силы и силы быстрого реагирования (СБР) "предоставили гарантии безопасности" для проведения такой эвакуации. По данным того же источника, в Судане проживает около 250 французских граждан.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что американские дипломаты вывезены из Судана. Как следует из его заявления, опубликованного на сайте Белого дома, работа посольства США в Хартуме временно приостановлена.

Ситуация в Судане осложнилась 15 апреля, когда в столице страны Хартуме и некоторых других городах вспыхнули боестолкновения с применением тяжелого вооружения между армией страны и военизированным формированием - СБР.