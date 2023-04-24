Рубль меняется слабо к доллару и юаню на старте торгов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль выдерживает узкий диапазон, так как попытки укрепиться за счет фактора налогового периода нивелируются слабеющими нефтяными котировками и санкционными рисками.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,65 руб./$1 (-4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 16,62 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,5 коп. - до 11,81 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на рынке сохраняется эффект от налогового периода, который обеспечивает поддержку нацвалюты. Однако попытки роста российской валюты сглаживаются негативной динамикой цен на нефть, преобладающим пессимизмом фондовых рынков и санкционными рисками.

Южная Корея ужесточает контроль за экспортом ряда товаров в Россию и Белоруссию, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на южнокорейское министерство торговли. Отмечается, что ведомство добавило еще 741 товар, связанный с полупроводниками, химикатами, сталью, автомобилями, машиностроением, квантовыми компьютерами и так далее, в список продукции запрещенной к поставке в РФ и Белоруссию. Таким образом общее количество товаров достигло 798. Решение вступит в силу в пятницу, 28 апреля. Как заявили в ведомстве, данный шаг был предпринят в связи с высокой вероятностью использования этих товаров странами-импортерами для производства оружия и в военных целях.

О запрете транзита товаров через Россию задумались в ЕС. Европейский союз рассматривает предложение Польши и ряда других стран о введение запрета на транзит многих товаров через Россию, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Данные меры могут стать частью нового санкционного пакета в отношении России, над которым работает Европейская комиссия.

В понедельник в Люксембурге состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам, основная часть повестки которого посвящена Украине. Обсуждение начнется с обмена мнениями по видеосвязи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Последующая дискуссия глав МИД стран ЕС будет сосредоточена на военной поддержке, санкциях, вопросах продовольственной безопасности, "украинской формуле мира", следует из материалов к заседанию совета.

Из заметных политических факторов - визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в США. В понедельник Лавров примет участие в открытых дебатах на тему "Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН". 25 апреля Лавров будет председательствовать на еще одном заседании высокого уровня СБ ООН - открытых дебатах по пункту повестки дня "Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос". Председательство в Совете Безопасности ООН перешло в апреле к Российской Федерации. Накануне стало известно, что пулу российских журналистов, которые должны были сопровождать Лаврова для освещения работы в ООН не было выданы визы.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться, инвесторы обеспокоены перспективами спроса в связи с ухудшением экономической конъюнктуры и сохранением "ястребиного" настроя Федеральной резервной системы США. При этом ежемесячный отчет ОПЕК указывает на перспективы значительного и все более глубокого дефицита нефти после решения ведущих членов ОПЕК+ сократить добычу в мае.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $80,92 за баррель, что на 0,91% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,14 за баррель, что на 0,94% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник демонстрируют в основном негативную динамику: китайский CSI 300 опустился на 0,43%, японский Nikkei 225 увеличился на 0,22%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,63%, южнокорейский Kospi ослабел на 0,84%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,04%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,31%.

Американские фондовые индексы незначительно выросли по итогам торгов в пятницу, но завершили неделю в небольшом минусе. Dow Jones Industrial Average снизился за неделю на 0,2%, S&P 500 - на 0,1%, Nasdaq Composite - на 0,4%. Статданные по экономике США, а также отчетности компаний за прошедший квартал, обнародованные на минувшей неделе, были неоднородными.

Мартовский индекс опережающих индикаторов в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, опустился на 1,2% - максимальными темпами за три года. Число заявок на пособие по безработице в Штатах за неделю, завершившуюся 15 апреля, увеличилось до максимума с ноября 2021 года, показал отчет Минтруда.

В то же время предварительные значения индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг США за апрель, обнародованные в пятницу, говорят об устойчивости как производственного сектора, так и сферы услуг.