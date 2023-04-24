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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Власти Австралии считают нужным нарастить оборонные расходы

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Австралии нужно увеличивать оборонные расходы с нынешней отметки в 2% от ВВП, развивать производство боеприпасов и улучшать возможности для ударов на дальние расстояния, говорится в Стратегическом оборонном обзоре, составленном по заказу австралийского правительства.

"Мы поддерживаем стратегический курс и основные выводы из обзора. Их реализация укрепит нашу национальную безопасность, обеспечит готовность к вызовам будущего", - приводит Associated Press (AP) слова премьера Австралии Энтони Албаниза.

Он подчеркнул, что речь идет о самом значительном и комплексном обзоре оборонной политики Австралии со времен Второй мировой войны.

Также в докладе рекомендуется более эффективно использовать военные базы на севере Австралии и углублять оборонное партнерство с союзниками Канберры в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Индию и Японию. Авторы обзора также считают необходимым для страны военное партнерство AUKUS с США и Великобританией.

Однако, согласно отчету, США более не являются безоговорочным лидером в этом регионе. Авторы полагают, что Китай наращивает военный потенциал в небывалых после Второй мировой войны масштабах, причем действует скрытно. По их мнению, впервые за 80 лет Австралии приходится иметь дело с рисками возникновения крупного вооруженного конфликта в регионе.

В свою очередь министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой заявил, что правительство решило меньше заказывать новые БМП и самоходные артиллерийские установки. Сэкономленные средства пойдут на закупки реактивных систем залпового огня HIMARS. Министр пояснил, что армия Австралии увеличит максимальную дальность стрельбы из своих вооружений с нынешних 40 км до более чем 500 км.

Он резюмировал, что если ранее Австралия готовилась противодействовать незначительным угрозам от соседних стран небольшого и среднего размера, то теперь ситуация изменилась.

Ранее в рамках AUKUS США, Великобритания и Австралия обнародовали рассчитанный на десятилетия проект поставок Канберре атомных подводных лодок. США начиная с 2032 года продадут Австралии от трех до пяти подводных лодок класса Virginia. Следующий этап плана предусматривает строительство Австралией и Великобританией АПЛ SSN Aukus, которая будет модифицированной версией подводной лодки SSN(R) следующего поколения, которую Великобритания уже проектировала. Как ожидается, первые лодки поступят на вооружение не раньше, чем через два десятилетия.

Австралия
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