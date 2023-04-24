Власти Австралии считают нужным нарастить оборонные расходы

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Австралии нужно увеличивать оборонные расходы с нынешней отметки в 2% от ВВП, развивать производство боеприпасов и улучшать возможности для ударов на дальние расстояния, говорится в Стратегическом оборонном обзоре, составленном по заказу австралийского правительства.

"Мы поддерживаем стратегический курс и основные выводы из обзора. Их реализация укрепит нашу национальную безопасность, обеспечит готовность к вызовам будущего", - приводит Associated Press (AP) слова премьера Австралии Энтони Албаниза.

Он подчеркнул, что речь идет о самом значительном и комплексном обзоре оборонной политики Австралии со времен Второй мировой войны.

Также в докладе рекомендуется более эффективно использовать военные базы на севере Австралии и углублять оборонное партнерство с союзниками Канберры в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Индию и Японию. Авторы обзора также считают необходимым для страны военное партнерство AUKUS с США и Великобританией.

Однако, согласно отчету, США более не являются безоговорочным лидером в этом регионе. Авторы полагают, что Китай наращивает военный потенциал в небывалых после Второй мировой войны масштабах, причем действует скрытно. По их мнению, впервые за 80 лет Австралии приходится иметь дело с рисками возникновения крупного вооруженного конфликта в регионе.

В свою очередь министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой заявил, что правительство решило меньше заказывать новые БМП и самоходные артиллерийские установки. Сэкономленные средства пойдут на закупки реактивных систем залпового огня HIMARS. Министр пояснил, что армия Австралии увеличит максимальную дальность стрельбы из своих вооружений с нынешних 40 км до более чем 500 км.

Он резюмировал, что если ранее Австралия готовилась противодействовать незначительным угрозам от соседних стран небольшого и среднего размера, то теперь ситуация изменилась.

Ранее в рамках AUKUS США, Великобритания и Австралия обнародовали рассчитанный на десятилетия проект поставок Канберре атомных подводных лодок. США начиная с 2032 года продадут Австралии от трех до пяти подводных лодок класса Virginia. Следующий этап плана предусматривает строительство Австралией и Великобританией АПЛ SSN Aukus, которая будет модифицированной версией подводной лодки SSN(R) следующего поколения, которую Великобритания уже проектировала. Как ожидается, первые лодки поступят на вооружение не раньше, чем через два десятилетия.