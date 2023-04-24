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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Крупнейший благотворительный фонд Великобритании продал все акции Meta

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший благотворительный фонд Великобритании Wellcome Trust в первом квартале продал весь пакет акций американской Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и сократил доли в Apple Inc. и Microsoft Corp. Это следует из документов фонда на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

На конец 2022 года Wellcome владел 1,3 млн акций Meta, 3,3 млн акций Apple и 2,45 млн акций Microsoft. За первые три месяца 2023 года фонд сократил последние два пакета на 200 тыс. и 150 тыс. бумаг соответственно.

Представители Wellcome отказались комментировать сделки, сообщает MarketWatch.

В первом квартале капитализация Meta увеличилась на 85%, Apple - на 27%, Microsoft - на 20%. Индекс Standard & Poor's 500 за тот же период вырос на 7%.

Wellcome управляет активами на 37,8 млрд фунтов стерлингов ($47 млрд). Доходность портфеля фонда за финансовый год, завершившийся 30 сентября 2022 года, составила 1,7%. S&P 500 за тот же период потерял 17%.

Wellcome Trust Великобритания
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