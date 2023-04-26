В Молдавии после анализа подписанных в рамках СНГ соглашений откажутся от части из них

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила, что правительство анализирует подписанные в рамках СНГ соглашения, после чего откажется от некоторых из них.

"Министерство иностранных дел и правительство анализируют подписанные в рамках СНГ соглашения, после чего сделают предложения о выходе из некоторых", - сказала она в среду в интервью телеканалу JurnalTV, отвечая на вопрос о возможном выходе Молдавии из СНГ.

"Подписано сотни соглашений. За 30 лет подписывали и подписывали, каждый год подписывали документы, многие из которых не нужны были. Сейчас все это анализируется. Это более длительный процесс. До сих пор и Украина не денонсировала все документы. Там есть соглашения, которые касаются нашего сотрудничества с другими странами. Параллельно мы подписываем с ними двусторонние документы", - отметила Санду.

Она напомнила, что европейская интеграция является стратегической задачей Молдавии.

"Я твердо верю в то, что Молдавия может стать членом Европейского союза до конца этого десятилетия. У нас есть полная открытость со стороны ЕС, все зависит от нас, от граждан, от внедрения реформ. Но это реальная задача, и я уверена, что это возможно", - сказала президент.