В Абхазии оппозиция потребовала отправить в отставку правительство

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Лидеры оппозиционных партий Абхазии "Форум Народного Единства", "Апсны" (Абхазия), общественных организаций "Аруаа" (Воины), "Абхазское народное движение" выступили с требованием к президенту республики Аслану Бжания отправить абхазское правительство в отставку.

Как отметил на совместной пресс-конференции в Сухуме во вторник один из руководителей общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны "Аруаа" Тимур Гулия, оппозиция требует от властей отозвать соглашение Абхазии и России о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам, а также соглашение о передаче РФ госдачи в Пицунде. Оппозиция также призывает отказаться от продвижения законопроекта "О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов", вернуться к социально-ориентированному тарифу на электричество.

"Если в течение двух недель президент Абхазии не выполнит все требования общественных организаций и не подпишет указ об отставке кабинета министров, политические партии и общественные организации объявят дату проведения акции протеста в городе Сухум", - заявил Гулия.

Около месяца назад съезд оппозиционной партии "Форум народного единства Абхазии" (ФНЕА) предлагал руководству республики уйти в отставку. Оппозиция обвиняла правительство в необоснованном повышении тарифов на электроэнергию, "попытке вывести энергетику страны из-под государственного управления".

Председатель ФНЕА Аслан Барциц тогда же заявлял, что народ Абхазии интуитивно чувствует угрозу своему существованию. По его словам, никто не занимается серьезно вопросами демографии, репатриации, укреплением экономики, обороны, образованием, здравоохранением и отношениями с братскими народами Северного Кавказа. Он обвинил власти в "лоббировании интересов иностранного олигархата в виде распродажи лучших земельных участков".