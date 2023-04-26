Движение "Талибан" ликвидировало организатора теракта в аэропорту Кабула в 2021

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Талибы (представители движения "Талибан", запрещенной в России террористической организации) уничтожили организатора теракта в аэропорту Кабула в 2021 году, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих и 170 афганцев, сообщают американские СМИ.

По данным Associated Press, лидер ИГИЛ-К (ответвление ИГ, террористической организации, запрещенной в РФ) был убит талибами на юге Афганистана в начале апреля во время серии военных операций против террористической группировки.

В свою очередь, телеканал CNN цитирует представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби, который назвал ликвидированного "вдохновителем ужасной атаки", которая была осуществлена в последние дни вывода войск США из Афганистана.

Кирби не уточнил, когда талибы убили лидера ИГИЛ-К. Он назвал это событие одним из "серии громких потерь руководства", которые ИГИЛ-К понесло в этом году.

В августе 2021 года на фоне эвакуации американских военных из Афганистана произошел теракт у аэропорта Кабула. Погибли примерно 200 человек, включая военных США, членов движения "Талибан" и мирных жителей. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка ИГ.