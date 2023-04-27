S&P 500 и Dow Jones снизились

Nasdaq вырос вслед за акциями техкомпаний

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики.

Nasdaq увеличился благодаря повышению котировок акций крупных технологических компаний, которые опубликовали сильную квартальную отчетность.

При этом негативное влияние на настроения инвесторов оказали опасения относительно ситуации в First Republic Bank, сообщает MarketWatch.

Банк совместно с американскими регуляторами пытается найти решение, которое позволило бы ему стабилизировать бизнес, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. При этом рассматривается возможность как полной, так и частичной продажи бизнеса. Котировки акций First Republic Bank в среду рухнули почти на 30%.

"Проблемы в First Republic Bank, несомненно, вновь вскрыли мартовские язвы, поскольку инвесторы снова беспокоятся о состоянии финансовой системы", - полагает инвестиционный директор AJ Bell Расс Моулд.

Цена акций Activision Blizzard упала на 11,5% после того, как британское Управление по защите конкуренции и рынкам заблокировало покупку этого разработчика и издателя видеоигр компанией Microsoft за $68,7 млрд.

Alphabet Inc., холдинговая компания Google, увеличила выручку в первом квартале на 3%, причем показатель превзошел прогнозы рынка. Кроме того, совет директоров одобрил обратный выкуп акций на сумму до $70 млрд. Тем не менее, котировки бумаг компании, которые росли в начале сессии, к концу торгов опустились на 0,1%.

Стоимость акций Texas Instruments снизилась на 3,7%. Разработчик и производитель полупроводниковых компонентов сократил чистую прибыль в январе-марте на 22%, хотя скорректированный показатель и выручка оказались лучше консенсус-прогнозов.

В то же время цена бумаг Microsoft Corp. подскочила на 7,2%, став лидером роста среди компаний, входящих в расчет Dow Jones. Разработчик программного обеспечения в третьем квартале 2023 финансового года (январь-март) увеличил чистую прибыль на 9%, выручку - на 7%, при этом оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков.

Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в первом квартале сократил чистый убыток почти в три раза, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков. Цена акций компании поднялась на 0,4%.

Акции владельца сети ресторанов Chipotle Mexican Grill взлетели почти на 13% также благодаря хорошей квартальной отчетности.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 228,96 пункта (на 0,68%) и составил 33301,87 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции Home Depot Inc., подешевевшие на 2,8%, Merck & Co. - на 2,7%, Honeywell International - на 2,6%.

Значение Standard & Poor's 500 опустилось за день на 15,64 пункта (на 0,38%) - до 4055,99 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite по итогам торгов увеличился на 55,19 пункта (на 0,47%) и завершил сессию на отметке 11854,35 пункта.