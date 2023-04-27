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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Токаев отметил политический характер дискуссий по языковому вопросу

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предупреждает, что любая бестактность в языковом вопросе может привести к трагическим последствиям.

"Любая бестактность в этом вопросе может привести к тяжелым и даже трагическим последствиям. Это мы видим за рубежом", - сказал Токаев, выступая на очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана в четверг в Астане.

"Важно понимать, что все дискуссии по языковому вопросу носят не этнический, а гражданский и политический характер", - добавил он.

Он заявил, что стремление изучать государственный язык в Казахстане должно стать нормой, при этом казахстанцы, которые не знают государственный язык, не должны ущемляться в правах.

"Граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу. В то же время в нашем обществе изучение государственного языка, стремление овладеть им должно стать повседневной нормой", - подчеркнул Токаев.

Он отметил, что вопрос овладения казахским языком всеми гражданами страны остается стратегическим направлением политики, поскольку государственный язык выступает "действенным инструментом гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения".

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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