Пашинян предложил срочно отправить в Карабах международную миссию

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости широкого международного присутствия в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре.

"От нас и международного сообщества требуются конкретные усилия для недопущения дальнейшей эскалации ситуации с целью достижения всеобъемлющего урегулирования. Но параллельно этому становится необходимым более широкое международное присутствие в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре", - сказал Пашинян в четверг на заседании правительства.

"Усилия Азербайджана превратить Нагорный Карабах в новый эшафот армян должны быть пресечены", - заявил Пашинян.

"Единственный надежный путь для этого - это присутствие в Нагорном Карабахе представителей с более широким международным мандатом. В качестве первого шага необходимо направление в Нагорный Карабах и Лачинский коридор срочной международной миссии по сбору фактов", - сказал Пашинян.