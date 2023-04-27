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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Пашинян предложил срочно отправить в Карабах международную миссию

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости широкого международного присутствия в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре.

"От нас и международного сообщества требуются конкретные усилия для недопущения дальнейшей эскалации ситуации с целью достижения всеобъемлющего урегулирования. Но параллельно этому становится необходимым более широкое международное присутствие в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре", - сказал Пашинян в четверг на заседании правительства.

"Усилия Азербайджана превратить Нагорный Карабах в новый эшафот армян должны быть пресечены", - заявил Пашинян.

"Единственный надежный путь для этого - это присутствие в Нагорном Карабахе представителей с более широким международным мандатом. В качестве первого шага необходимо направление в Нагорный Карабах и Лачинский коридор срочной международной миссии по сбору фактов", - сказал Пашинян.

Нагорный Карабах Никол Пашинян Азербайджан Армения Лачинский коридор
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