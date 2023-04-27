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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Премьер Молдавии сообщил о списке официальных лиц РФ, которым запрещен въезд в страну

В этот список входит и Путин, уточнил он

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что в республике существует список официальных лиц РФ, которым запрещен въезд в страну, отметив, что в этот список входит и российский президент Владимир Путин.

"Есть список официальных лиц России, и не только, которым запрещен въезд в Молдавию. Это не публичный список, он есть у наших соответствующих органов. Те, кто включен в этот список, узнают о запрете на въезд в страну. Но многие из них об этом знают", - сказал Речан в четверг вечером в эфире телеканала TV8.

"Это достаточно длинный список, Владимир Путин также включен в этот список", - отметил молдавский премьер.

По его словам, список будет обнародован в нужное время.

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