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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Из-за конфликта в Судане могут осложниться поставки важного для мирового пищепрома ингредиента

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Конфликт в Судане может отрицательно сказаться на поставках гуммиарабика на международные рынки, сообщает в пятницу Sky News.

"Конфликт в Судане заставил международных производителей потребительских товаров срочно увеличить поставки гуммиарабика, который необходим в пищевой промышленности, производстве напитков и косметики", - передает Sky News.

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Судан является крупнейшим мировым производителем гуммиарабика, на эту страну приходится около 70% поставок на мировой рынок. Гуммиарабик - ключевой ингредиент в производстве газированных напитков, сладостей, косметики, а также ряда фармацевтических препаратов.

15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между суданской армией и военизированной группировкой Сил быстрого реагирования (СБР). В заявлениях командования СБР говорилось, что вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.

Судан
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