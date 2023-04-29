Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

В Азербайджане будет создан центр "Байрактар"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В ближайшем будущем в Азербайджане будет создан центр "Байрактар", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Когда в начале этого месяца, 3 апреля, Сельчук бей (технический директор турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар - ИФ) находился в Азербайджане, мы поговорили о нашем будущем сотрудничестве и договорились о создании в Азербайджане центра "Байрактар". Иншаллах (если будет угодно Аллаху, араб. - ИФ), в ближайшем будущем в Азербайджане будет создан центр "Байрактар", - заявил Алиев в субботу в Стамбуле.

Президент Азербайджана совершает визит в Турцию по приглашению главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

27 апреля Минобороны Азербайджана и турецкая компания Baykar подписали протокол о намерениях о совместном производстве в стране беспилотных летательных аппаратов. Документ подписали генеральный директор Baykar Халук Байрактар и заместитель министра обороны Азербайджана по военно-техническому обеспечению Агиль Гурбанов.

Азербайджан Турция Байрактар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МИД РФ пообещали жесткую реакцию на изъятие здания школы при посольстве в Варшаве

РФ и Турция договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю

РФ и Турция договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю

Что случилось этой ночью: суббота, 29 апреля

Лавров заявил о необратимости формирования более справедливой системы мироустройства

Лавров заявил о необратимости формирования более справедливой системы мироустройства

Володин направился с официальным визитом на Кубу

Володин направился с официальным визитом на Кубу

Эрдоган обсудил по телефону с Гутерришем ситуацию на Украине

Эрдоган обсудил по телефону с Гутерришем ситуацию на Украине

Проходящий лечение Эрдоган третий день подряд не участвовал в предвыборных мероприятиях

Проходящий лечение Эрдоган третий день подряд не участвовал в предвыборных мероприятиях

Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для россиян

Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для россиян

Трое военных погибли при столкновении двух вертолетов ВВС США на Аляске

В Германии в апреле число безработных увеличилось на 24 тысячи

В Германии в апреле число безработных увеличилось на 24 тысячи
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });