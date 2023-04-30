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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Силы быстрого реагирования Судана заявили о продлении режима прекращения огня

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Военизированная группировка Силы быстрого реагирования (СБР) объявила о продлении на 72 часа режима прекращения огня в Судане, передает в воскресенье Al Jazeera.

Телеканал не уточняет, согласны ли на это в армии Судана, ведущей бои против СБР.

Если бы режим прекращения огня не удалось продлить, срок его действия истек бы в ночь на понедельник.

При этом, как сообщалось, стороны конфликта в Судане нередко не соблюдают такие договоренности. Так, в воскресенье ожесточенные бои велись в столице страны в Хартуме.

Судан
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