В Судане продолжаются бои между армией и группировкой Сил быстрого реагирования

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Боестолкновения между армией Судана и противостоящей ей военизированной группировкой Сил быстрого реагирования продолжаются в воскресенье в Хартуме, передают западные СМИ.

В частности, боевые действия ведутся близ генштаба суданских вооруженных сил. Кроме того, военные наносят авиаудары по северному пригороду суданской столицы.

В ночь на понедельник истекает 72-часовое перемирие между сторонами конфликта. Однако, как отмечают очевидцы, в последние дни договоренности о прекращении огня на практике в Судане почти не соблюдались.