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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Суданские военные вслед за СБР согласились продлить режим прекращения огня на 72 часа

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Командование армии Судана заявило, что согласно с предложением Сил быстрого реагирования (СБР) продлить режим прекращения огня еще на 72 часа после завершения текущего перемирия.

В заявлении отмечается, что военные знают о планах СБР атаковать некоторые объекты, но все равно надеются на соблюдение перемирия.

СБР объявили о продлении режима прекращения огня в воскресенье днем.

При этом, как сообщалось, стороны конфликта в Судане нередко не соблюдают такие договоренности. Уже после объявления о продлении перемирия стало известно о перестрелках в Хартуме. В полиции заявили, что задержали в городе 316 повстанцев, однако в СБР этого не подтверждают. Также СБР нанесли авиаудары по городу Омдурман, расположенному рядом со столичным Хартумом на противоположном берегу Нила.

15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.

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