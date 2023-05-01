Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Взрывное устройство сработало на пути следования машины с генпрокурором Болгарии

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Взрыв прогремел в понедельник на пути следования кортежа, в котором находился автомобиль с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым, сообщает Болгарское национальное телевидение.

"Инцидент произошел на автотрассе между столицей страны Софией и городом Самоков, который расположен южнее. Пострадавших в результате инцидента нет", - сообщило телевидение со ссылкой на генерального секретаря в МВД Болгарии Петра Тодорова.

По поступающим данным, сильный звук взрыва слышали люди, находившиеся в это время неподалеку. Собеседники телевидения сообщили, что на месте происшествия обнаружены осколки.

Автотрасса в настоящее время перекрыта. На месте происшествия работают сотрудники полиции, жандармерии и подразделения МВД по борьбе с организованной преступностью. Сформирован оперативный штаб, в работе которого принимают участие представители всех упомянутых служб.

Ожидается, что во вторник и.о. премьер-министра Болгарии Гылыб Донев проведет в МВД совещание, на котором обобщат полученную информацию.

Болгария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В штате Нью-Йорк более 3 тыс. единиц оружия сдали по программе обмена на подарочные карты

В штате Нью-Йорк более 3 тыс. единиц оружия сдали по программе обмена на подарочные карты

Стороны конфликта в Судане обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

Военная операция на Украине

Российские военные ночью нанесли ракетный удар по объектам ВПК Украины

Иранское посольство вновь открылось в Эр-Рияде

В Армению приостановлена подача газа из РФ из-за планового ремонта на газопроводе

Метро и трамваи не работают в Афинах из-за забастовки транспортников

Метро и трамваи не работают в Афинах из-за забастовки транспортников

В Гаване будет открыт центр обучения русскому языку

В Гаване будет открыт центр обучения русскому языку

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 мая

США выразили озабоченность созданием азербайджанского КПП в Лачинском коридоре

США выразили озабоченность созданием азербайджанского КПП в Лачинском коридоре

Эрдоган заявил, что турецкая разведка ликвидировала одного из лидеров ИГИЛ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });