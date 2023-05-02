Для охраны границ Белоруссии формируют дополнительные маневренные группы

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Госпогранкомитет Белоруссии усилит охрану границ, для чего сформирует дополнительные маневренные группы, сообщил руководитель комитета Анатолий Лаппо после совещания по вопросам обеспечения безопасности и охране границы. Об этом сообщает "БелТА".

"Мы в прошлом одну маневренную группу сформировали в Мозырском отряде (это около 300 человек). Сейчас обстановка такова, что мы вынуждены формировать одну маневренную группу на лидском направлении, вторую - как резерв на брестском направлении. Будет осень - может, они там не нужны будут, будем перебрасывать на другое направление", - сказал он.

"Граница - это живой организм, и обстановка в зимний период и летний совсем другая. Если зимой участки где-то непроходимые или труднопроходимые, то весной-летом они оголяются. Естественно, глава государства как главнокомандующий интересуется, какие мы меры принимаем", - отметил Лаппо.

По его словам, "обстановка на границе прогнозируемая и контролируемая".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству и силовикам усилить охрану государственных границ с целью воспрепятствовать проникновению в страну диверсантов.

"Обстановка нас заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается. Поэтому было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов", - отметил он.

По его оценке, обстановка вокруг Белоруссии остается сложной, близ границ наращивается военный потенциал НАТО, на границе фиксируются различные провокационные действия.

Председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель на совещании заявил, что "на основании данных, поступающих по линии разведки и других подразделений, прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки, складывающейся вокруг Беларуси".

После совещания Тертель уточнил, что это, во-первых, связано "с темой боевых действий на южном направлении, с этим все сейчас связано". "И второе - не прекращаются попытки дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это прежде всего центры за границей, которые планируют эту деятельность при поддержке непосредственно кураторов, в том числе из числа иностранных спецслужб", - заявил Тертель.