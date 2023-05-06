Белорусские пограничники начали мониторинг обстановки на границе с РФ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Белорусские пограничники не исключают, что будут осуществлять проверки на границе с Россией в рамках проведения мониторинга обстановки.

"Органы пограничной службы 5 мая начали мониторинг обстановки на белорусско-российском участке. Речь идет о шести основных путях автомобильного сообщения", - сообщили госагентству БелТА в пресс-службе Госпогранкомитета Белоруссии.

"Мониторинг проводится в рамках подготовки к выполнению ратифицированного Соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что "проверки могут осуществляться в отношении лиц и транспорта".