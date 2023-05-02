Дания планирует в 2024 году направить военных в Латвию для участия в миссии НАТО

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Дания собирается в следующем году отправить в Латвию батальон для сил НАТО, заявили во вторник в датском Минобороны.

"В середине 2024 года Дания сформирует батальон для НАТО для обороны стран Балтии. Часть года он будет размещен в Латвии, а остальную его часть - в Дании, где будет находиться в состоянии готовности на случай кризисной ситуации, требующей его переброски в балтийские страны", - приводят западные СМИ выдержки из заявления оборонного ведомства.

Ожидается, что батальон будет состоять из 700 - 1200 солдат.

"Мы должны подготовиться к долгосрочному присутствию Дании в странах Балтии. Необходимо обеспечить баланс между присутствием наших солдат в регионе и готовностью направить их из Дании", - приводят СМИ слова министра обороны Дании Троелса Лунда Поульсена.

Поульсен отметил, что Дания в начале 2024 года сократит военное присутствие в Ираке и больше сконцентрируется на балтийском регионе. В Минобороны уточнили, что хотя Дания и планирует вывести из Ирака 105 солдат в феврале следующего года, она продолжит предоставлять персонал и консультации для миссии НАТО в Ираке.