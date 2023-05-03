Израиль обстреливает сектор Газа в ответ на ракетные атаки

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля наносит в ночь на среду авиаудары по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы по южным районам страны, сообщает The Times of Israel.

"Армия обороны Израиля заявляет, что наносит авиаудары по сектору Газа в ответ на 37 ракет, выпущенные сегодня по южной части Израиля", - говорится в публикации.

В это же время в приграничных городах на юге Израиля звучат сирены из-за новых пусков ракет из Газы, пишет издание.

Ранее сообщалось, что из сектора Газа за вторник запустили десятки ракет по Израилю, в результате атаки семь человек получили ранения.

Ответственность за обстрел взяли на себя группировки ХАМАС и "Исламский джихад".

За несколько часов до ракетного удара в израильской тюрьме во время голодовки скончался высокопоставленный член "Исламского джихада" Хадер Аднан. Представители организации предупредили, что Израиль "заплатит высокую цену" за его смерть. В связи со смертью Аднана группировка призвала к массовым протестам в Газе и на Западном берегу Иордана.