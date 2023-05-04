Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Более 30 стран проследят за соблюдением рекомендаций МОК о допуске к соревнованиям россиян

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - США, Великобритания, Франция и еще 33 государства в четверг заявили в совместном письме, что будут следить за выполнением рекомендаций Международного Олимпийского комитета (МОК) относительно возможного участия спортсменов РФ и Белоруссии в Олимпиадах.

СпортРоссийских велосипедистов допустили к международным соревнованиямЧитать подробнее

"Мы будем внимательно следить за выполнением рекомендаций МОК и международных спортивных федераций в ближайшие недели. Если эти вопросы не будут решены, мы ожидаем, что МОК пересмотрит свой подход", - говорится распространенном Госдепом письме.

28 марта МОК выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом они должны соответствовать определенным критериям: к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает СВО на Украине. Но и из них не все получат добро: в соревнованиях запрещено выступать спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам, к примеру, к ЦСКА.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти РФ будут отстаивать интересы российских спортсменов. Он добавил, что в Олимпийском комитете России рекомендации МОК охарактеризовали, как "содержащие элементы дискриминации, что является недопустимым".

МОК Россия Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белый дом заявил об отсутствии непубличных контактов по поводу инцидента с дронами в Москве

Белый дом заявил об отсутствии непубличных контактов по поводу инцидента с дронами в Москве

Вывезенные из РФ ценности изъяли в Боснии и Герцеговине в ходе операции Интерпола

Подача газа из РФ в Армению возобновлена после ремонта на магистральном газопроводе

В США заявили, что не имеют отношения к инциденту с дронами в Москве

В США заявили, что не имеют отношения к инциденту с дронами в Москве

Норвежский ЦБ ожидаемо повысил ставку до максимума с 2008 года

Норвежский ЦБ ожидаемо повысил ставку до максимума с 2008 года

Финляндия расследует инцидент у российского консульства на Аландских островах

Финляндия расследует инцидент у российского консульства на Аландских островах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });