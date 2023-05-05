Великобритания направила фрегат для наблюдения за российскими кораблями в Северном море

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Командование ВМС Великобритании направило оснащенный противокорабельными ракетами фрегат для наблюдения за кораблями ВМФ России в Северном море, сообщает газета The Sun со ссылкой на источник в британском минобороны.

"Фрегат направился в Северное море для ведения наблюдения за российскими кораблями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фрегат "оснащен противокорабельными ракетами Harpoon".

"Нам известно о небольшом количестве российских кораблей, которые проводят учения около Великобритании, и мы внимательно следим за ситуацией", - сказал изданию источник в британском оборонном ведомстве.