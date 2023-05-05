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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

В Японии оценивают ущерб после землетрясения рядом с центральной частью Хонсю

Пока сообщают об одном погибшем

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5 с эпицентром неподалеку от центральной части западного побережья острова Хонсю. Как сообщает Kyodo, по предварительным данным, в префектуре Исикава как минимум один человек погиб, обрушились некоторые дома, прервано транспортное сообщение.

Землетрясение произошло в середине дня 5 мая, в 14:42 по местному времени (08:42 по Москве). По предварительным оценкам экспертов, для этой местности это было самое мощное сейсмическое событие с декабря 2020 года.

Угрозы цунами объявлено не было. Генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сказал, что сообщений о проблемах на двух АЭС, ближайших к пострадавшей местности, не поступало, передает АР. Чиновники и экстренные службы продолжают оценивать причиненный ущерб.

В городе Судзу мужчина погиб, упав с приставной лестницы. Еще как минимум один человек получил травмы от упавшего на него шкафа.

Ранее Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщал, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в акватории Японского моря у западного побережья острова Хонсю. Эпицентр находился примерно в 17 км от Судзу.

В свою очередь в Геологической службе США оценили магнитуду землетрясения на 6,2, а в Японском метеорологическом агентстве - на 6,3, но позже подняли оценку до 6,5.

Япония Хонсю Исикава
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