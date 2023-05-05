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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у северного побережья японского острова Хонсю

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5, которое произошло к северо-востоку от побережья японского острова Хонсю, сообщает телеканал NHK.

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Эпицентр землетрясения находился на глубине 70 км, говорится в сообщении. Толчки ощущались не только на Хонсю в префектурах Аомори, Акита и Иватэ, но и на лежащем севернее острове Хоккайдо.

Угрозы цунами нет. О разрушениях пока не сообщалось.

Это уже второе землетрясение, которое зарегистрировали в районе Японии за сутки. Так, ранее Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщал, что в акватории Японского моря у западного побережья Хонсю зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,3.

Хонсю Япония
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