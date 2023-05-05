Продлена лицензия OFAC на операции по финансированию энергетики с санкционными структурами из РФ

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Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Генеральная лицензия, которая позволяет совершать с подпавшими под американские санкции российскими структурами операции по финансированию энергетики, продлена до 1 ноября 2023 года, следует из сообщения на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Срок действующей лицензии OFAC истекает 16 мая. Она разрешает операции по финансированию энергетики со Сбербанком , ВТБ, банком "Открытие", Альфа-банком, Росбанком, банком "Зенит", банком "Санкт-Петербург", Совкомбанком или их дочерними структурами, а также с ВЭБом и ЦБ РФ.

В понятие "энергетика" в целях данной лицензии включается как добыча/транспортировка/сжижение нефти или газа, так и производство других источников энергии, в том числе угля, урана и ВИЭ.