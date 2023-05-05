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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Rheinmetall AG разработает беспилотник для запуска восьми барражирующих боеприпасов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG ведет работы над БПЛА, который сможет нести до восьми барражирующих боеприпасов, а затем запустить их по целям, сообщает Defense news.

"Боевой дрон сможет нести и запускать различные типы винтокрылых беспилотников-камикадзе, которых в зависимости от конфигурации аппарата может быть до восьми штук", - заявил порталу представитель компании Ян-Филипп Вайсванге.

Однако он отметил, что доведение проекта до конца зависит от интереса к нему потенциальных покупателей.

В апреле Rheinmetall AG представил видеодемонстрацию разработки, на которой видно, как БПЛА запускают со стационарной установки, а затем в полете он сбрасывает беспилотники-камикадзе. Они в вначале уничтожают следящие устройства по периметру участка, а затем подрывают амбар, где спрятано транспортное средство.

Разработка основана на немецком разведывательном БПЛА Luna X 2000, который бундесвер использует с начала 2000-х годов. Он может находиться в воздухе 12 часов, летать на дистанции до 100 км.

Rheinmetall
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