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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Российские военные за сутки сбили 32 украинских беспилотника

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российские военные за прошедшие сутки сбили более 30 украинских беспилотников в Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республиках, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоандреевка, Сватово, Пшеничное (ЛНР), Горловка, Волноваха (ДНР), Васильевка, Чубаревка и Орехов Запорожской области", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.

По его словам, помимо этого, в районе Верхнекаменки (ЛНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM", - сказал Конашенков.

Он заявил, что всего за прошедшие сутки войска РФ нанесли удары по 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 104 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны
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