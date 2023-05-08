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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Более 20 человек погибли в Индии при опрокидывании туристической лодки

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере 21 человек утонул в результате того, что двухъярусная туристическая лодка перевернулась в южном индийском штате Керала, сообщила газета The Guardian со ссылкой на местные власти.

Представитель полиции сообщил журналистам, что на борту находилось около 40 человек, причиной опрокидывания стала перегруженность лодки. Выжившие сообщили местным СМИ, что на многих пассажирах не было спасательных жилетов.

Полицейский отметил, что что большинство жертв - дети, в стране в настоящее время период школьных каникул.

Чиновник из правительства штата заявил журналистам, что число погибших, вероятно, возрастет, поскольку лодка, перевернувшись, застряла в тине, чтобы спасти оказавшихся в ловушке внутри, ее пришлось вытаскивать, на что потребовалось время.

Индия
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