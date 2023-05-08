Глав стран Центральной Азии ждут в Китае 16 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Лидеры стран Центральной Азии посетят Китай с государственными визитами для участия в саммите "Китай - Центральная Азия", сообщает в понедельник официальное издание КНР "Жэньминь Жибао".

"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев с 16 по 20 мая посетят Китай с государственными визитами", - сообщило издание со ссылкой на официального представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Саммит "Китай - Центральная Азия" пройдет с 18 по 19 мая в городе Сиань (административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай). На нем будет председательствовать председатель КНР Си Цзиньпин.