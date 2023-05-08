Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Польша передала Киеву десять МиГ-29

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Польша к настоящему времени передала Украине десять истребителей МиГ-29, сообщил в понедельник польский министр обороны Мариуш Блащак на пресс-конференции с канадским министром обороны Анитой Ананд в Оттаве.

В апреле польский президент Анджей Дуда сообщил, что Варшава сможет поставить Киеву в общей сложности 14 истребителей МиГ-29.

МиГ-29 - советский и российский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и бортовой пушкой воздушных целей и для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения. Имеет многочисленные модификации, самолет эксплуатируют более 20 стран мира.

Польша Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США перебросили в Эстонию истребители F-22

Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом

Иран заявил о готовности оснастить сирийскую армию современным оружием

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Президент Таджикистана отправился в Москву для участия в праздновании Дня Победы

Президент Таджикистана отправился в Москву для участия в праздновании Дня Победы

Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля

Пашинян посетит Москву и примет участие в мероприятиях в честь Дня Победы

Мирзиеев объявил о проведении в Узбекистане досрочных выборов президента

Мирзиеев объявил о проведении в Узбекистане досрочных выборов президента

Китайская iFlytek представила собственный аналог чат-бота ChatGPT

Brent подорожала до $75,7 за баррель

Brent подорожала до $75,7 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });