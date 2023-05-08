США перебросили в Эстонию истребители F-22

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты перебросили на авиабазу Эмари под столицей Эстонии Таллином эскадрилью многоцелевых истребителей пятого поколения F-22 Raptor, сообщило в понедельник Командование ВВС США в Европе.

Как указали в командовании, они прибыли в Эстонию из Польши для "сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря".

В начале апреля 12 истребителей F-22 были переброшены из США на польскую авиабазу Повидз "для обеспечения важной миссии, дополняющей возможности объединенной противовоздушной и противоракетной обороны... на восточном фланге НАТО", - указывается в сообщении.

Отмечается также, что в Латвии вооруженные силы Испании развернули систему противовоздушной обороны NASAMS, а британские истребители Typhoon, находящиеся в Эстонии, осуществляют патрулирование воздушного пространства над Балтикой.