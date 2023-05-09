Китай объявил о высылке канадского консула

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - МИД КНР объявил во вторник, что объявляет персоной нон грата генерального консула Канады в Шанхае в ответ на высылку канадскими властями китайского дипломата.

"В ответ на неразумное поведение Канады Китай решил принять ответные контрмеры и внес консула генерального консульства Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд в список "нежелательных лиц", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Ей предписано покинуть Китай до 13 мая.

МИД подчеркивает, что "Китай оставляет за собой право на дальнейшие ответные действия".

Как сообщалось, накануне глава канадского МИД Мелани Жоли объявила персоной нон грата дипломата генконсульства КНР в Торонто Чжао Вэя.

Канадские СМИ сообщили, что дипломата высылают "в связи с обвинениями в сборе разведывательной информации о семье канадского парламентария от консервативной партии".